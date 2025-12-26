Представлена Logitech G304 X – игровая мышь с автономностью до 106 часов

Компания Logitech выпустила в Китае игровую мышь Logitech G304 X, оснащённую сенсором Hero 25K и обеспечивающую до 106 часов автономной работы.

Новая модель сохраняет знакомый дизайн оригинальной G304, но при этом предлагает ряд существенных улучшений в плане производительности, веса, возможностей подключения и точности отслеживания.

Особенности

Наиболее значимое изменение в Logitech G304 X связано с переходом на встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 290 мАч. Он заменил батарейку типа AA, использовавшуюся в предыдущих моделях, и позволил снизить вес мыши примерно до 57 граммов. Logitech также переработала внутреннюю компоновку устройства для повышения жёсткости конструкции, что положительно сказывается на управлении и устойчивости в динамичных играх.

Logitech G304 X поддерживает двухрежимное подключение. Мышь может работать по беспроводному соединению с использованием обновлённой технологии Logitech Lightspeed 2,4 ГГц либо функционировать в проводном режиме через USB-C. По заявлению производителя, новая версия Lightspeed обеспечивает меньшую задержку и повышенную устойчивость к помехам, что делает устройство более надёжным в условиях большого количества беспроводных устройств.

Мышь оснащена оптическим сенсором Hero 25K с диапазоном чувствительности от 100 до 25 000 DPI. В будущем Logitech планирует увеличить максимальное значение до 25 600 DPI с помощью обновления программного обеспечения через Logitech G Hub. Сенсор поддерживает частоту опроса 1000 Гц, скорость отслеживания свыше 400 IPS и устойчивость к ускорению до 40G.

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 106 часов беспроводной работы на одном полном заряде. Поддерживается быстрая зарядка: 10-минутная подзарядка обеспечивает около 11 часов автономной работы и позволяет продолжать игру во время зарядки через кабель USB-C. Мышь оснащена встроенной памятью для хранения профиля по умолчанию и поддерживает до пяти пользовательских профилей через программное обеспечение G Hub. Устройство получило тефлоновые ножки для плавного скольжения, а основные кнопки рассчитаны на 20 миллионов нажатий. Logitech G304 X совместима с Windows 10 и более поздними версиями, а также с macOS 12 и новее.

Сроки выхода, цвета и цена

Сроки выхода Logitech G304 X и её стоимость пока не объявлены. Модель будет доступна в четырёх цветах: чёрном, белом, фиолетовом и розовом. Производитель предоставляет двухлетнюю ограниченную гарантию на устройство.