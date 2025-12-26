В Telegram заработал бесплатный эмулятор приставки Game Boy

В мессенджере Telegram появился эмулятор GBC TG, позволяющий запускать игры с консолей Game Boy и Game Boy Color без установки стороннего программного обеспечения. О запуске проекта сообщил автор канала «Пятьдесят Четвертый», который и разработал решение.

По словам разработчика, эмулятор стал продолжением инициативы по интеграции ретроигр в Telegram. Пользователям доступна библиотека из более чем 500 классических тайтлов, которые запускаются прямо внутри мессенджера и не требуют дополнительной настройки.

Сервис поддерживается на большинстве устройств, включая смартфоны и ПК. Отдельно отмечается наличие системы визуальных фильтров, позволяющей менять цветовую палитру экрана — соответствующая функция активируется кнопкой «P».

Game Boy — портативная консоль компании Nintendo, вышедшая в Японии 21 апреля 1989 года. Она оснащалась монохромным экраном, тогда как Game Boy Color 1998 года предлагала цветной жидкокристаллический дисплей, но без подсветки. Оригинальная версия стала культовой консолью.

