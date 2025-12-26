Epic раздает Disco Elysium: The Final Cut

25 декабря в Epic Games Store стартовала новая праздничная раздача. В этот раз в цифровом магазине раздают знаменитую ролевую игру Disco Elysium: The Final Cut.

© Чемпионат.com

Раздача Disco Elysium: The Final Cut в Epic Games Store продлится до 26 декабря 19:00 мск. Забрать игру можно во всех регионах, включая Россию.

Disco Elysium вышла на ПК в 2019 году. Спустя два года состоялся релиз расширенной версии под названием The Final Cut для консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Проект рассказывает историю проблемного детектива, который потерял память о себе и окружающем мире. Игроку предстоит расследовать убийство вместе с другим сыщиком, чтобы восстановить личность главного героя.