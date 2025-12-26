Женщины признались, что скрывают свой пол в играх из-за сексистов

Женщины составляют 48% всех игроков в мире, а в США доля геймеров в возрасте 65 лет и старше достигает 22%. Об этом говорится в исследовании Entertainment Software Association (ESA).

© Газета.Ru

Согласно исследованию, видеоигры все меньше ассоциируются исключительно с молодой мужской аудиторией и все чаще выступают универсальной формой досуга, охватывающей разные возрастные и социальные группы. В ESA отмечают, что полученные цифры отражают долгосрочный тренд — индустрия уже несколько лет наблюдает устойчивое расширение аудитории, что подтверждает статус видеоигр как массового медиапродукта.

Публикация исследования вызвала активную реакцию в социальных сетях. Наряду с поддержкой, часть пользователей выразила сомнения в корректности данных, указывая на личный опыт и ставя под вопрос включение мобильных и казуальных проектов в категорию «видеоигр».

При этом сами женщины-игроки объясняют свою низкую заметность в играх не отсутствием интереса, а особенностями цифровой среды. Опасения, связанные с домогательствами, сексистскими комментариями и токсичным поведением, заставляют многих использовать анонимные профили или отказываться от голосового общения во время сетевых сессий. Как отмечают участницы дискуссии, такая стратегия является вынужденной мерой для комфортного участия в игровом процессе.

Ранее стало известно, сколько бесплатных игр в 2025 году раздали Xbox и Sony.