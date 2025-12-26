Сколько бесплатных игр в 2025 году раздали Xbox и Sony

Сервисы игровых подписок Xbox Game Pass и PlayStation Plus в 2025 году суммарно пополнились 435 новыми тайтлами. Общая стоимость добавленного контента превысила $14 тыс. Об этом сообщает издание Tech4Gamers.

Каталог Xbox Game Pass за год расширился на 295 игр, совокупная цена которых составляет около $8700. Среди ключевых новинок, появившихся в сервисе в день релиза, — лауреат премии «Игра года» по версии The Game Awards под названием Clair Obscur: Expedition 33, а также Black Ops 7, Doom: The Dark Ages и The Outer Worlds 2. Вместе с тем в октябре был зафиксирован всплеск интереса к отмене подписки на фоне ее подорожания.

PlayStation Plus предложил пользователям 163 игры, разделенные по уровням Essential, Extra и Premium. Их общая стоимость оценивается в $5575. В базовую подписку вошли такие проекты, как Dragon Age: The Veilguard, Lies of P и Alan Wake 2, а в расширенные каталоги — God of War: Ragnarok, Hogwarts Legacy и Cyberpunk 2077. При этом сервис редко добавляет новинки одновременно с их выходом.

Средняя цена игры в обеих подписках составила около $34. Несмотря на меньшее количество тайтлов, PlayStation Plus сохраняет более доступную стоимость, особенно на уровне Premium, который почти вдвое дешевле Xbox Game Pass Ultimate.

