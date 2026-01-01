Steam Machine, Switch 2, американские пошлины: что произошло в игровой индустрии в 2025 году?

2025 год — год больших потрясений, громких скандалов и неожиданных сенсаций в игровой индустрии. Портал gamesindustry.biz рассказал о важнейших событиях, произошедших в каждом месяце прошедшего года.

Январь: Sony сворачивает живые сервисы

После катастрофического провала Concord в 2024-м Sony отошла от стратегии живых сервисов, которую издатель принял под руководством Джима Райана. Так, в январе компания подтвердила отмену двух не анонсированных проектов от Bend Studio и Bluepoint Games. По мнению части аналитиков, это сигнализирует, что 10-летняя погоня индустрии за бесконечной прибылью от подобных игр может подходить к концу.

Январь: Xbox переходит на мультиплатформу

В январском интервью Фил Спенсер, CEO игрового подразделения Microsoft, раскрыл детали о планах по выпуску эксклюзивных тайтлов Xbox на других платформах. Первым из них стала Indiana Jones and the Great Circle, вышедшая на PS5 в апреле. Уже в июле появилась статистика, что 6 из 10 самых продаваемых игр на PlayStation за три месяца были проектами Microsoft. А в октябре Xbox анонсировала, что ремейк оригинальной Halo выйдет в том числе и на PS5.

Февраль: Monolith Productions закрывается

Warner Bros Games анонсировала закрытие ряда студий в феврале, и среди компаний, попавших под сокращение, оказалась Monolith Productions. Команда, существовавшая более 30 лет, стояла за такими известными играми, как No One Lives Forever, FEAR и Middle-earth: Shadow of Mordor. На момент закрытия разработчики также трудились над игрой про Чудо-женщину, которая теперь тоже отменена.

Апрель: паника из-за американских пошлин

Прямо в день первой презентации Nintendo Switch 2 президент США Дональд Трамп объявил о введении штрафных пошлин на товары, поступавшие из дюжин стран, что привело к неуверенности по поводу того, как ситуация повлияет на игровую индустрию. Nintendo быстро отложила предварительные заказы Switch 2 в США; цена новинки в итоге не поменялась, но опциональные аксессуары для Switch 2 стали дороже «из-за изменений на рынке».

Sony сказала, что она рассматривает перспективу производства PlayStation 5 в США по причине пошлин, а производитель ретро-консолей Anbernic приостановил поставки в Штаты. Nintendo позже подняла американские цены на оригинальную Switch до 15% — примерно то же самое произошло с PS5 и Xbox Series.

Май: Apple против магазинов приложений

Суд в США ввел в действие предписание, которое запрещает Apple собирать процент с продаж приложений, совершенных за пределами App Store; скорее всего, это нормативное решение изменит расклад сил на рынке мобильных приложений. А месяцем ранее Евросоюз оштрафовал Apple на $568 млн из-за запрета доступа к сторонним методам оплаты в App Store.

Google, по аналогии, в октябре изменила правила Play Store, чтобы в магазине были доступны сторонние системы оплаты — опять же, по решению суда. А в ноябре Google и Epic Games заключили соглашение, которое, в теории, может открыть путь сторонним магазинам приложений на устройствах Android во всем мире.

Июнь: релиз Switch 2

Nintendo выпустила Switch 2 в продажу 5 июня, и уже за первые четыре дня устройство разошлось тиражом более 3,5 млн экземпляров. Четыре месяца спустя эта цифра возросла до 10,36 млн — вдвое больше, чем тираж оригинальной Switch за тот же промежуток времени.

Но у публики вскоре возникли вопросы к новой платформе Nintendo. Медленная и неохотная рассылка девкитов сторонним разработчикам, дефицит инди-игр, спорные перспективы цифровых копий игр в плане сохранения аналоговых носителей. К тому же, к концу года темпы продаж Switch 2 спали на 10% по сравнению с показателями Switch.

Июнь: Peak становится вирусной сенсацией года

Кооперативный симулятор скалолаза Peak от студий Aggro Crab и Landfall моментально стал главным хитом лета в Steam — уже к августу тираж игры составил 10 млн копий. Неплохой результат для чего-то, что изначально было проектом для гейм-джема.

Июль: Sony подала в суд на Tencent из-за серии Horizon

Sony неожиданно подала в суд на китайского медиа-гиганта Tencent: якобы игра Light of Motiram была бесстыдной копией серии Horizon. Tencent, в свою очередь, обвинила Sony в попытке установить монополию на жанровые конвенции, но в итоге все-таки решила уладить конфликт в досудебном порядке в декабре.

Июль: массовые сокращения в Microsoft

Microsoft в июле сократила примерно 4% штата компании, что вызвало серьезное потрясение в игровом подразделении. Людей потеряли King, Blizzard, Turn 10, Raven Software, ZeniMax Online Studios, а The Initiative и вовсе была закрыта. Everwild от Rare отменили, как и не анонсированную ММО ZeniMax.

Август: Raven ратифицировала профсоюзный контракт

Raven Software, входящая в состав Activision, ратифицировала свой первый профсоюз с Microsoft. Новое соглашение гарантирует сотрудникам студии повышение зарплаты на 10% в течение двух лет, а также устранение вынужденных кранчей и обязательное предупреждение о сверхурочных минимум за неделю.

Сентябрь: Hollow Knight: Silksong обрушила цифровые магазины

22 августа Team Cherry наконец объявила, что Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября. Многим другим разработчикам пришлось экстренно сдвигать собственные релизы, чтобы они не затерялись на фоне, возможно, самой ожидаемой игры последних лет. Причем Silksong ждали так сильно, что в день релиза обрушились буквально все популярные цифровые магазины игр — включая Steam.

Сентябрь: ЕА перешла в собственность частных инвесторов

К концу сентября Electronic Arts объявила, что ее купила группа инвесторов, состоящая из саудовского фонда PIF, Silver Lake и Affinity Partners. Объем сделки составил $55 млрд, но $20 млрд из них консорциум взял взаймы. Сделка наверняка получит одобрение регуляторов и, скорее всего, закроется в первом квартале финансового 2027 года.

Октябрь: увольнения в Rockstar и подрыв профсоюзов

Профсоюз независимых работников Великобритании обвинил Rockstar Games в подрыве профсоюза после того, как студия уволила 31 сотрудника, которые, по слухам, пытались сформировать профсоюз в конце октября. Решение Rockstar привело к протестам у офисов студии, а также к коллективному письму против увольнения, которое подписали 220 сотрудников Rockstar North. Компания отрицает обвинения — якобы разработчиков сократили из-за «обсуждения конфиденциальной информации на публичном форуме».

Ноябрь: анонс Steam Machine

В ноябре Valve внезапно напомнила о себе, анонсировав новую линейку устройств: VR-гарнитуру Steam Frame, новый Steam Controller и Steam Machine — по сути, собственную консоль. Последняя как раз и вызвала наибольший резонанс: Valve собирается выпустить устройство в начале 2026 года, и по цене оно будет сопоставимым с ПК аналогичной мощности.

Декабрь: поглощение Warner Bros.

Наконец, в начале декабря появились новости, что Netflix намерена выкупить Warner Bros. примерно за $82,7 млрд. Вскоре после этого Paramount Skydance запустила собственную попытку враждебного поглощения, хотя совет директоров Warner Bros. посоветовал инвесторам отказаться от нее. При этом Netflix в официальном пресс-релизе заявила, что при сделке не учитывала игровое подразделение Warner Bros. как ценный актив. Из-за этого многие аналитики и простые геймеры начали беспокоиться о том, чем поглощение может грозить студиям в составе Warner Bros. Games.