TakeTwo добилась закрытия российской версии GTA: Vice City в браузере

Компания Take-Two Interactive добилась блокировки браузерной версии GTA: Vice City, созданной российской командой Dos Zone. Проект просуществовал недолго — вскоре после публикации разработчики получили официальное уведомление от правообладателя с требованием ограничить доступ к игре, сообщил Telegram-канал «Пятьдесят Четвертый».

О получении претензии авторы сообщили публично, отметив, что речь идет о предварительном уведомлении (pre-DMCA) от Take-Two и Rockstar Games. По их словам, письмо стало ожидаемым итогом релиза браузерной версии культового экшена.

Несмотря на блокировку, команда заявила о намерении продолжить работу над проектом. Разработчики планируют переработать его архитектуру таким образом, чтобы устранить юридические препятствия для дальнейшего существования.

При этом проект не является пиратским: для запуска требуется наличие лицензионной версии игры, что формально соответствует требованиям правообладателя.

В Dos Zone также отметили, что не воспринимают ситуацию как поражение. Напротив, резонанс вокруг браузерной версии GTA: Vice City привлек к команде широкое внимание международного сообщества, что они считают важным результатом проделанной работы.

