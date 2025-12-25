В RTX 3060 впаяли чип от более мощных моделей и проверили ее работоспособность

Энтузиасты протестировали необычную версию RTX 3060, в которой вместо штатного чипа GA106 используется более крупный GA104. Он же лежит в основе RTX 3070 и RTX 3070 Ti.

© Ferra.ru

Эксперимент провел автор YouTube-канала RandomGaminginHD на видеокарте Inno3D RTX 3060 Twin X2.

В свое время NVIDIA действительно применяла подобную практику: дефектные кристаллы GA104 не утилизировали, а использовали в RTX 3060, отключая часть вычислительных блоков.

Формально характеристики у таких карт совпадают с обычными версиями: 3584 CUDA-ядра, 12 ГБ GDDR6 и 192-битная шина. Отличие лишь в количестве ROP — 64 вместо 48.

Тесты в семи играх, включая Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2, не показали заметного прироста производительности. Разница в fps укладывается в погрешность.

Единственный возможный плюс GA104 — чуть более низкие температуры, но и он минимален. Для обычного пользователя версия чипа роли не играет.