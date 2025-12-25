Sony перечислила 10 игр, которые лучше всего раскрывают мощь PS5 Pro

Sony опубликовала список из десяти игр, которые, по мнению компании, лучше всего демонстрируют возможности PlayStation 5 Pro.

© Ferra.ru

Подборку представили в новом видео на YouTube-канале PlayStation Access.

В Sony подчеркнули, что улучшенное «железо» PS5 Pro позволяет разработчикам заметно повышать качество графики, активнее использовать трассировку лучей и обеспечивать более стабильную высокую частоту кадров в 4K.

В список вошли как эксклюзивы внутренних студий, так и крупные партнерские проекты. Среди них — Gran Turismo 7. Игра, несмотря на релиз в 2022 году, до сих пор считается технологическим эталоном.

Также упомянуты Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Horizon Forbidden West и The Last of Us Complete.

Из сторонних игр Sony выделила Battlefield 6, Resident Evil 4 Remake, Alan Wake 2 и Kingdom Come: Deliverance II. Отдельно отмечена No Man’s Sky, поддерживающая режим 8K на PS5 Pro.