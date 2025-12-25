Лучшие инди-игры 2025 года по версии PlayStation Indies — в топе Expedition 33

Чемпионат.com

Инди-команды PlayStation Indies составили список лучших игр от независимых разработчиков 2025 года. В рейтинг вошли 10 проектов, вышедших за последние 12 месяцев.

PlayStation Indies составили список лучших игр от независимых разработчиков
© Чемпионат.com

Независимые разработчики назвали Clair Obscur: Expedition 33 одной из лучших игр года. Авторы материала отметили, что их зацепила продуманная боевая система и кинематографичность происходящего. В список также вошли супергеройская Dispatch, метроидвания Hollow Knight: Silksong и роуглайт Ball X Pit.

Лучшие игры от независимых разработчиков 2025 года по версии инди-команд PlayStation:

  • Baby Steps;
  • Ball X Pit;
  • Blue Prince;
  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Despelote;
  • Dispatch;
  • Hollow Knight: Silksong;
  • Lumines Arise;
  • Pipistrello and the Cursed Yo-Yo;
  • Sword of the Sea.