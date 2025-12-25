«Может стать величайшим в CS». Ropz оценил потенциал donk

Рифлер Team Vitality Робин ropz Коль лестно высказался о Даниле donk Крышковце, отметив его исключительный талант и перспективы на профессиональной сцене CS 2.

© Чемпионат.com

По мнению эстонского киберспортсмена, игрок Team Spirit уже сейчас входит в число сильнейших за всю историю дисциплины. Об этом ropz рассказал во время личной трансляции на Twitch.

Он умеет стрелять, это точно. Он просто хорош. Может, это лучший игрок, которого мы когда-либо видели, а CS существует уже 25 лет. Donk ещё молод, но в итоге может стать лучшим в истории.

Кроме того, ropz подчеркнул, что считает своего тиммейта Матье ZywOo Эрбо лучшим игроком 2025 года. Француз, по его словам, выиграл значительно больше трофеев за сезон, несмотря на то что по индивидуальной статистике немного уступает donk.

Тем временем HLTV уже начала публикацию рейтинга топ-20 игроков 2025 года. Первым в списке оказался Валерий B1T Ваховский из Natus Vincere. Сам donk ранее признал, что в этом сезоне уступил ZywOo в борьбе за звание сильнейшего.