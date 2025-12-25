Российский хоррор The Black Ice получил хорошие отзывы, но очень низкий онлайн

Игромания.ру

24 декабря в раннем доступе вышел хоррор от российских разработчиков The Black Ice (2025). Первые игроки уже поделились своим мнением об увиденном.

Российский хоррор The Black Ice получил хорошие отзывы, но очень низкий онлайн
© кадр из игры

Отзывов в Steam всего 15, и негативный из них только один. Игру хвалят за атмосферу, возможность сыграть за известного блогера Utopia Show и неплохую оптимизацию. При этом некоторые геймеры отметили кривые анимации и встречающиеся местами баги.

Единственный (пока) недовольный назвал игру полной копией Resident Evil. По онлайну у The Black Ice всё грустно. На пике игра смогла привлечь 34 человека, а прямо сейчас в ней всего девять геймеров.

Напомним, что в The Black Ice игроки отправятся на заброшенную антарктическую станцию «Восток», отрезанную от цивилизации снегом и льдом. Им предстоит выяснить, что произошло на станции, почему прервалась связь и какие ужасы скрываются за закрытыми дверьми. Хоррор полностью переведён на русский язык, а в озвучке авторам помогала студия GamesVoice.