Российский хоррор The Black Ice получил хорошие отзывы, но очень низкий онлайн

24 декабря в раннем доступе вышел хоррор от российских разработчиков The Black Ice (2025). Первые игроки уже поделились своим мнением об увиденном.

© кадр из игры

Отзывов в Steam всего 15, и негативный из них только один. Игру хвалят за атмосферу, возможность сыграть за известного блогера Utopia Show и неплохую оптимизацию. При этом некоторые геймеры отметили кривые анимации и встречающиеся местами баги.

Единственный (пока) недовольный назвал игру полной копией Resident Evil. По онлайну у The Black Ice всё грустно. На пике игра смогла привлечь 34 человека, а прямо сейчас в ней всего девять геймеров.

Напомним, что в The Black Ice игроки отправятся на заброшенную антарктическую станцию «Восток», отрезанную от цивилизации снегом и льдом. Им предстоит выяснить, что произошло на станции, почему прервалась связь и какие ужасы скрываются за закрытыми дверьми. Хоррор полностью переведён на русский язык, а в озвучке авторам помогала студия GamesVoice.