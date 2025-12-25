Авторы Fallout 4 не ожидали, что озвучка главного героя разозлит геймеров

Сценарист Bethesda Эмиль Пальяруло рассказал, что разработчики Fallout 4 не ожидали, что озвученный главный герой станет предметом споров в сообществе.

© кадр из игры

Пальяруло, что в то время говорящий протагонист был нормой для большинства игр, а Bethesda следила за трендами. Именно поэтому главный герой в игре получил свой голос. Правда, реакция фанатов получилась совсем не той, что ожидали разработчики. В сообществе разгорелись серьёзные споры, а многие заявили, что им такое решение не понравилось.

Сценарист добавил, что реакция геймеров сказалась на будущих проектах Bethesda. Например, на создание немого протагониста в Starfield. По словам Пальяруло, студия просто решила дать людям то, чего они хотят. Кстати, саму идею Starfield он считает «капец какой сумасшедшей».

Ранее Пальяруло рассказывал, что период между разработкой Fallout 4 и Starfield позволил команде понять некоторые важные вещи о ролевых играх. Четвёртую часть Fallout же он считает самой реиграбельной в серии.