От Battlefield 6 до Monster Hunter Wilds: самые хорошо и плохо оптимизированные игры 2025 года

ААА-игры в последние годы заслужили противоречивую репутацию из-за частой проблемы — плохой оптимизации на релизе. Проекты, вышедшие в 2025-м, не переломили этот тренд, но среди них встречались и приятные исключения. Портал PC Gamer рассказал о самых хорошо (и плохо) оптимизированных играх, вышедших в 2025 году.

© Steam

Лучшая оптимизация

Battlefield 6

Battlefield 6 — блестящий пример того, как хорошо оптимизированная игра должна выглядеть в 2025-м. 100 fps в разрешении 1440р на RTX 4070? Легко. Причем на максимальных настройках графики, без масштабирования и генерации кадров. DICE отказалась от погони за последними технологическими трендами и бросила все силы на оптимизацию, однако игра, при этом, все равно выглядит солидно — разрушаемое окружение уже много лет выступает одной из ключевых фишек Battlefield.

Kingdom Come: Deliverance 2

Хотя Kingdom Come: Deliverance 2 — огромная игра в открытом мире, полная эпичных пейзажей, больших лесов и городов, где бурлит жизнь, работает она примерно так же, как Battlefield 6, где акцент делается на маленькие карты и строгие ограничения на дальность прорисовки. Разработчики отлично поработали с движком CryEngine, который не так популярен, как многие другие альтернативы. У игры нет аппаратной трассировки лучей, однако Kingdom Come: Deliverance 2 хорошо компенсирует это программной воксельной трассировкой. К тому же, благодаря компиляции шейдеров, умело спрятанной в загрузочных экранах и на фоне, игра работает без микрофризов даже при конных поездках на большие расстояния.

Doom: The Dark Ages

64 fps на ультра-графике в 1080р на машине с Ryzen 5 5600X и RTX 3060 Ti, может, не так впечатляют, но учитывая освещение и количество отражений с аппаратной трассировкой, игру не стоит списывать со счетом. Тем более что подобная производительность достигается без масштабирования или генерации кадров. Doom: The Dark Ages масштабируется не так хорошо, как Battlefield 6 или Kingdom Come: Deliverance 2, потому что аппаратная трассировка лучшей автоматически не дает запускать игру на видеокартах RTX 20 и RX 6000… Но обладатели железа, соответствующего минимальным системным требованиям, все равно получат неплохо оптимизированную игру.

Худшая оптимизация

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds — бесспорно худшая работа над оптимизацией за 2025 год. На релизе игра работала катастрофически плохо, и спустя 10 месяцев ситуация едва ли улучшилась. 55 fps в 1080р на минимальной графике, да еще и на машине с Ryzen 7 5700X3D и RTX 3060 Ti — мягко говоря, печальная цифра. Причем выкручивание настроек на максимум не сильно вредит производительности, и игра не начинает выглядеть лучше. Размытая графика, приглушенные цвета и бедное окружение не вяжутся с тем, как плохо работает Monster Hunter Wilds.

На определенных комбинациях железа Monster Hunter Wilds может еще и сильно страдать от микрофризов. А никудышная имплементация трассировки лучей (она нужна только для того, чтобы отражения в воде выглядели получше) наталкивает на вывод, что ПК-версия игры была в низком приоритете для разработчиков. Даже Capcom признает, что порт Monster Hunter Wilds в Steam не оправдал ожиданий — и теперь намерена избежать этой ошибки с Resident Evil Requiem.

Borderlands 4

Пожалуй, если бы CEO Gearbox был бы таким же честным, как топ-менеджмент Capcom, запуск Borderlands 4 обернулся бы меньшей катастрофой. 40 fps на Ryzen 7 9800X3D и RTX 5090 в разрешении 4К, да еще и внутри помещения… Тем не менее, Рэнди Питчфорд во всеуслышание настаивал, что с игрой нет абсолютно никаких проблем — геймерам просто нужен был «нормальный компьютер».

В отличие от Monster Hunter Wilds, Gearbox действительно исправила значительную часть ранних проблем, особенно тех, что затрагивали стабильность. Однако Borderlands 4 по-прежнему далека от безупречной оптимизации. И дело даже не в Unreal Engine 5 — плохая производительность целиком стала результатом решений, принятых разработчиками.

Borderlands 4 хорошо выглядит — по факту, слишком хорошо. Детализация графики и масштабы мира делают его рендер слишком интенсивной задачей даже для мощнейших игровых CPU и GPU. В случае игр с реалистичным визуальным стилем это было бы понятно, но Borderlands всегда была стилизованно-мультяшной.