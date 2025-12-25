Моддер нашел в The Last of Us Part 2 вырезанную готовую механику

Моддер Speclizer поделился своей необычной находкой с аудиторией. Как оказалось, в The Last of Us Part 2 существует вырезанная механика, связанная со взятием врагов в плен.

© Чемпионат.com

Если подкрасться к противнику, можно застать его врасплох, взять в плен и использовать как живой щит. При этом враги могут начать сопротивляться или вовсе не захотеть слушаться. Врагов также можно заставить повернуться лицом к Элли или отвернуться.

Мододел пообещал вытащить механику из файлов игры и каким-то образом добавить её в тайтл, поскольку она полностью завершена и даже с готовой анимацией. Речь, конечно же, про ПК-версию The Last of Us Part 2.