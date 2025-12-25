Названы главные события киберспорта 2025 года

Что запомнилось больше всего?

© Чемпионат.com

2025-й подходит к своему финалу, а вместе с ним завершается и насыщенный киберспортивный год. Мы снова переживали невероятные камбэки, видели сенсации, наблюдали за падениями фаворитов и рождением новых легенд. Грандиозные финалы, сумасшедшие клатчи, громкие трансферы, исторические рекорды и эмоции, которые не перепутаешь ни с чем.

Мы собрали 25 самых ярких событий, которые подарил нам киберспорт в этом году — а какое из них станет главным, решать вам.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите список без кнопок для голосования.

Триумф Team Spirit на IEM Cologne 2025

Важнейшая победа чемпионов прошлогоднего мэйджора случилась в августе: нашим игрокам наконец покорился Intel Extreme Masters, один из самых культовых и престижных турниров по Counter-Strike.

По пути к трофею Team Spirit обыграла Heroic, Aurora и NAVI, а в финале без шансов вынесла MOUZ. Главный успех нашего CS 2 в 2025 году был достигнут очень уверенно и даже слишком просто: жаль лишь, что развить его по ходу сезона не удалось.

Donk сделал клатч 1v5 на матче с Vitality на BLAST Rivals Fall

В одиночку уничтожить всю вражескую команду в одном раунде — непростая задача даже в обычной игре в Counter-Strike. А теперь представьте, что против тебя играет лучшая команда мира — какой шанс на успех? Тем не менее donk из Team Spirit доказал, что в киберспорте возможно всё, выиграв раунд против всей пятёрки Vitality и сотворив один из ярчайших моментов года в CS 2.

Победа Team Spirit на PGL Astana 2025

Русскоязычное сообщество — одно из крупнейших в Counter-Strike 2, но в свете политической ситуации почти четыре года остаётся без «домашних» турниров. Чемпионат в Астане стал глотком свежего воздуха и стал одним из ярчайших событий года на про-сцене в целом.

А вишенкой на торте стала победа российской Team Spirit, одной из лучших команд мира. Для «драконов», которые провели не лучший сезон, этот титул дал необходимую уверенность — а для наших фанатов, которые слетелись в Казахстан со всех уголков бывшего СССР, победа Spirit стала эффектной точкой праздника CS 2.

Серия из семи побед Vitality на топ-турнирах

2025 год в Counter-Strike был окрашен в жёлтые тона — команда Матье ZyWoo Эрбо выиграла почти всё что можно. Оба мэйджора, два Intel Extreme Masters, сезон Grand Slam и многое другое: всего 9 из 13 больших турниров.

Но если во второй части сезона командам ещё удавалось иногда побеждать Vitality, то с февраля по июль французский клуб не оставлял ни единого шанса самым именитым соперникам. Серию из семи трофеев удалось красиво закончить на чемпионате мира Austin Major 2025 — впервые проиграла Vitality уже после паузы, заочно уступив титул IEM Cologne российской Team Spirit.

Team Spirit выигрывает Esports World Cup 2025

2025 год оказался не слишком удачным для двукратных чемпионов The International — но летом команда выиграла один из двух главных трофеев по Dota 2, и все остальные неудачи на этом фоне отходят на второй план. В плей-офф «драконы» не отдали ни одной карты и в преддверии TI14 выглядели главными фаворитами чемпионата мира. И пусть сохранить свою форму к «Инту» в Гамбурге Team Spirit не сумели, Кубок мира останется одной из главных побед российского киберспорта в этом году.

Переход m0NESY в Falcons за $ 2 млн

Главный трансфер года в киберспорте оформил арабский суперклуб Team Falcons. В январе «соколы» купили опытного NiKo, а летом добрали к уже готовому составу талантливого россиянина kyousuke из академии Team Spirit, за которым охотились почти все топ-команды.

Однако самой важной победой Falcons стал переход Ильи m0NESY Осипова, который воссоединился с NiKo и стал фундаментом для удачных результатов команды во второй части сезона. По слухам, G2 получила за 20-летнего российского снайпера рекордные $ 2 млн. Хотя некоторые говорят, что эта сумма была ниже, она в любом случае остаётся одной из самых больших в истории киберспорта.

Победа Malr1ne на The International 2025

В этом году российским командам вновь не покорился главный турнир по Dota 2 — но без победы наше сообщество не осталось. Мидер Falcons Станислав Поторак давно заслужил эту победу, учитывая огромное количество других трофеев — теперь Malr1ne с партнёрами добрался и до The International. Во многом триумфа удалось достичь благодаря яркой игре самого Стаса, который много играл на нестандартных героях и вносил огромный вклад в преимущество по карте — его действия позволяли Falcons выигрывать даже самые трудные игры.

Массовая дисквалификация с ESL One Raleigh из-за бага

В январе молодёжный состав NAVI впервые прошёл на топ-турнир по Dota 2, однако успех быстро омрачился скандалом: выяснилось, что команда использовала ошибку в игре, которая позволяла увидеть местоположение противников. Насколько сильно это повлияло на результат, спорят до сих пор — но турнирный оператор решил полностью отстранить команду от финальной части.

В процессе расследования выяснилось, что баг использовали и другие команды (российская 9Pandas успела сделать это более 100 раз!). Наказания получили более 10 коллективов, но сильнее всего это ударило именно по NAVI Junior, поскольку остальные команды на ESL One не прошли и отделались лёгким испугом.

Virtus.pro занимает топ-4 в общем зачете EWC

У нас совершенно точно появился клуб мирового уровня — по крайней мере, об этом говорят результаты Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде. «Медведи» подписали около 30 топовых составов, в том числе по играм, не очень популярным в нашем регионе: Call of Duty, StarCraft II, Overwatch и так далее. И это сработало!

Если Team Spirit или PARIVISION в основном добиваются успехов в наших главных дисциплинах («Дота» и CS), то VP на равных конкурируют с лучшими мультигеймингами мира во всех популярных видах.

Провал рынка скинов в CS2

За обрушением виртуальных автоматов и ножей следили едва ли не тщательнее, чем за курсом биткоина: в октябре владельцы скинов в Counter-Strike потеряли около $ 1,8 млрд. Обновления крафта новых предметов до сих пор оставляют рынок нестабильным, и прежде крепкая валюта в конце 2025 года стала одной из самых опасных инвестиций для геймеров.

Шестая победа Faker на Worlds 2025 по LoL

В финале Worlds 2025 южнокорейская команда T1 одержала уверенную победу над соперником, завоевав главный трофей дисциплины. Для коллектива Ли Faker Сан Хёка этот титул стал уже шестым в карьере. Киберспортсмен обновил собственный рекорд по количеству побед на чемпионатах мира, укрепив за собой статус самого титулованного игрока в истории League of Legends.

Топ-момент Keria на Нико в LoL

Саппорт команды T1 Рю Keria Мин Сок отметился нестандартным использованием механик чемпиона Нико в недавнем матче профессиональной лиги. Игрок воспользовался пассивной способностью персонажа для маскировки, что позволило ему инициировать решающее сражение.

Действия киберспортсмена застали врасплох оппонентов, которые не ожидали атаки с фланга. Успешная реализация ультимейта Нико позволила T1 выиграть командную драку и впоследствии завершить карту в свою пользу.

Переход Электроника в Virtus.pro

Одним из главных трансферов года в киберспорте стало возвращение легенды NAVI в родной регион. В Virtus.pro Дениса electronic Шарипова видели как нового капитана, вокруг которого будет строиться новый состав на много сезонов вперёд. Однако всё вышло совсем иначе — команда не провела ни одного достойного турнира, а сам Электроник запомнился в основном грубыми срывами на тиммейтов и вскоре покинул основной состав, позже вновь сменив команду. Теперь он пытается вернуться на топ-уровень вместе с Симплом в BC.Game.

Dupreeh завершил карьеру

Главный уход года в киберспорте — Питер dupreeh Расмуссен. Пятикратный чемпион мэйджора по Counter-Strike так и не нашёл себя после ухода из Vitality. Период в Falcons оказался провальным, а сами «соколы» в начале 2025 года сменили курс и решили сделать ставку на дуэт NiKo с m0NESY. Дюпри новую топ-команду так и не нашёл, а потому в 32 года решил закончить выступления на про-уровне, оставив о себе исключительно яркие впечатления.

Gaimin Gladiators отказалась от участия в The International 2025

В последние годы главный турнир по «Доте» потерял те самые престиж и лоск, но отказ одного из клубов от участия всё равно стал чем-то сенсационным. Впрочем, дело не в чемпионате мира: скорее в разногласиях некогда крутого клуба со своими игроками.

Пятёрка отказалась выступать за Gaimin Gladiators и хотела попасть на The International под другим названием, а организация в ответ запретила игрокам вообще участвовать в турнирах. В минусе оказались все — и игроки, и клуб, и зрители, которые не увидели на «Инте» одну из лучших команд сезона.

9Class «ворует» Aegis of the Immortal на TI

Саппорт PARIVISION стал настоящим открытием года, показав весь потенциал четвёртой позиции в Dota 2. Пока другие ставили варды и помогали керри, Эдгар сам создавал моменты, выбирая необычных героев и переворачивая ход игры без какой-либо поддержки — вот и в решающей серии с Xtreme Gaming саппорт российской команды украл Эгиду бессмертия из-под носа соперника, приблизив выход в финал верхней сетки главного турнира года.

BetBoom Team проиграла карту, атаковав соперника под фонтаном

Российская команда по Dota 2 успела прославиться своими агрессивными и рискованными действиями — и на PGL Wallachia 4 наглядно показала, к чему это может привести. Имея огромное преимущество над Aurora в матче за выход в плей-офф, парни «полетели» добивать соперника под базой и ошиблись, отдав почти выигранную карту соперникам. Хотя серию команда выиграла, в плей-офф BB Team вылетела первой: собраться после такого фиаско у коллектива не получилось.

BetBoom Team вылетела с TI, выигрывая 30 000 золота

Ещё одно обидное поражение нашего коллектива случилось уже на чемпионате мира The International. Вообще, BetBoom Team часто уступала большое преимущество из-за ошибок в финальной стадии, но болельщики надеялись, что в решающий момент этого удастся избежать.

Увы, но нет: наша пятёрка не смогла реализовать свой гандикап на главной карте года и уступила Xtreme Gaming, оставшись на четвёртом месте. А китайская команда после этого разогналась и едва не стала чемпионом мира — хотя могла завершить выступления намного раньше, сыграй BB Team чуть дисциплинированнее.

Квадра от 369 на Атроксе на Worlds — вышел там, где его не ждали

На чемпионате мира Worlds 2025 китайский игрок Бай 369 Цзяхао продемонстрировал отличное понимание макроигры. В решающей стадии матча он на Атроксе зашёл именно там, где вражеская команда не обеспечила обзор. Внезапная атака позволила 369 нанести колоссальный урон по керри-позициям соперника.

Перуанское шоу с Pakazs и Stinger

Южноамериканские страсти хорошо знакомы нам по культовым сериалам и шоу — теперь они пришли и в киберспорт. В октябре на местном ТВ вышел сюжет о драме в местном сообществе: несколько лет назад жена известного про-игрока в «Доту» под ником Stinger родила ему дочь, отцом которой был другой киберспортсмен Pakazs.

Сам Стингер знал об этом, но всё равно был готов воспитывать девочку — а вот жена оказалась против, хочет изменить фамилию ребёнка и разорвать все связи. Что думает об этом Паказ и чем всё закончится — вероятно, узнаем уже в следующей серии.

Возвращение Симпла на про-сцену CS 2

Полгода в инактиве и 18 месяцев без появления на топ-турнирах — некоторые уже успели списать лучшего игрока в истории Counter-Strike в запас. Но в мае Александр s1mple Костылев неожиданно вошёл в состав FaZe Clan на мэйджоре и смог добраться до плей-офф, а через пару месяцев объявил о полноценной перезагрузке карьеры, присоединившись к BC.Game.

Пока возвращение не вышло образцовым: тир-2 команда не побеждает на турнирах и не встречается с топовыми соперниками, а сам Симпл, как кажется, немного разочаровался из-за отсутствия быстрого результата и явно приуныл. Ещё один шанс у этого состава будет уже в 2026-м — мы, как и тысячи игроков, ждём полноценного камбэка легенды на высокий уровень.

Клатч Chronicle на Champions 2025, который привёл команду в плей-офф

Российский киберспортсмен Тимофей Chronicle Хромов стал героем решающего матча групповой стадии на Valorant Champions 2025. В ситуации, когда его команда находилась в шаге от вылета, он выиграл клатч-раунд против превосходящих сил противника. Хладнокровные действия Chronicle позволили его коллективу забрать победное очко и гарантировать себе слот в стадии плей-офф.

Безумный дефьюз спайка от f0rsaken на Masters Toronto

На Masters Toronto произошёл курьёзный, но эффективный момент в исполнении игрока Paper Rex в матче с Sentinels. Оставшись в ситуации «один на один», Джейсон f0rsaken Сусанто начал обезвреживать спайк, вращая модельку персонажа с высокой скоростью. Хаотичные движения головой и корпусом не позволили противнику совершить прицельный выстрел в голову. Благодаря этому приему f0rsaken успел завершить разминирование, выиграв тем самым матч.

MVP brawk на Champions 2025

На прошедшем Valorant Champions 2025 звание MVP в одной из серий досталось Броку brawk Сомерхалдеру из NRG. Основным инструментом для достижения победы стал пулемёт Odin, который игрок использовал практически в каждом матче плей-офф. Эффективность прострелов и удержания позиций с помощью тяжёлого оружия стала предметом обсуждения в сообществе игры.

Нестандартный выбор вооружения позволил brawk набить высокую статистику и дезориентировать соперника, не готового к такому стилю игры.

Уход Gumayusi из T1 после большой драмы в начале года

После завершения Worlds 2025 T1 попрощалась с Ли Gumayusi Мин Хёном. Игрок провёл семь лет в организации и выиграл три мировых титула подряд. В начале сезона 2025 Gumayusi временно потерял место в стартовом составе, но затем вернулся и получил награду MVP за выступление в финале. Теперь Ли Мин Хён играет под тегом Hanwha Life Esports.