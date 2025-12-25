Для «Ведьмака 3» в 2026 году выйдет финальное DLC с Цири

Аналитики и инсайдеры вновь заговорили о новом DLC для «Ведьмака 3». По их данным, новинка может выйти уже в мае 2026 года — спустя почти 10 лет после релиза «Кровь и Вино».

© Ferra.ru

Так, аналитик Noble Securities Матеуша Хжановского утверждает, что CD Projekt готовит платное дополнение, которое станет финальной точкой для игры и одновременно мостом к «Ведьмаку 4».

Ожидается, что DLC будет сюжетным и сосредоточится на Цири. Именно она станет ключевым персонажем новой трилогии, а дополнение должно логически связать события третьей части с будущей игрой.

Бюджет проекта оценивается в $14–15 млн, а продажи — до 10–11 млн копий по цене около $30. Косвенно слухи подтверждает и тот факт, что CD Projekt ранее обещала «еще один крупный патч» для The Witcher 3 в 2026 году.

Официального анонса пока нет, но студия явно не считает игру завершенной.