PCGamesHardware собрал утечки и инсайды о планах AMD, NVIDIA и Intel на 2026–2027 годы и пришел к выводу: резких скачков ждать не стоит. Индустрию ждет плавная эволюция.

AMD уже выпустила Radeon RX 9000 на RDNA 4 и сознательно отказалась от флагманов. Основную ставку компания делает на архитектуру UDNA (GFX13), которая может лечь в основу серии Radeon RX 10000.

Ее релиз ожидается не раньше 2026 года, а вероятнее — ближе к 2027-му. Именно тогда AMD планирует вернуться в топ-сегмент и внедрить HDMI 2.2 и новую шейдерную архитектуру.

NVIDIA завершает линейку Blackwell (RTX 50XX). В 2026 году ожидается SUPER-обновление RTX 5070, 5070 Ti и 5080 с большим объемом памяти. Следующее поколение Rubin (RTX 60XX) появится не ранее 2027–2028 годов.

Intel продолжит развитие ARC Battlemage и готовит архитектуру Xe3 Celestial, которая станет основой следующего поколения видеокарт.