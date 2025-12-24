Массовый сбой в работе Steam произошел по всему миру

Массовый сбой в среду, 24 декабря, произошел в работе онлайн-сервиса распространения компьютерных игр Steam. Недоступны серверы ряда игр, у многих пользователей не получается войти в учетную запись. По данным платформы Downdetector, жалобы на работу Steam стали поступать примерно после 21:30 по московскому времени.

В начале декабря произошел масштабный сбой в работе отделений «Почты России». Работа точек была частично парализована. Из-за неполадок была нарушена работа по предоставлению почти всех видов услуг: люди не могли ни отправить, ни получить письма и посылки.

5 декабря произошел массовый сбой в работе сетевых серверов американской компании Cloudflare. Из-за этого перестали работать тысячи сайтов, в том числе чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, стриминговый сервис Spotify, социальная сеть X, платежная система PayPal, Uber, Epic Games Store и некоторые игры.

Кроме того, 11 ноября произошел сбой в работе мобильного интернета в ряде регионов России. Так, с внезапным отключением связи столкнулись жители Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежской, Челябинской, Курской и Брянской областей.