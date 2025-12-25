GeForce RTX 5090 не вытягивает игры на 5К-мониторе даже с DLSS

Сотрудник китайского подразделения ASUS Тони Юй опубликовал видеообзор нового высокопроизводительного игрового монитора ASUS ROG Strix 27 Pro, включающий демонстрацию распаковки устройства. Монитор оснащён Fast IPS-матрицей и поддерживает разрешение 5K (5120×2880 пикселей) при частоте обновления от 180 до 330 Гц.

© MobiDevices

В ролике также был проведён игровой тест с использованием Cyberpunk 2077 – одной из самых ресурсоёмких современных игр. Система включала процессор AMD Ryzen 9 9950X3D и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090 D. Во время тестирования были активированы трассировка лучей и технология DLSS в режиме Balanced.

Тони Юй отметил, что масштабирование Windows играет важную роль при использовании ASUS ROG Strix 27 Pro. При диагонали 27 дюймов и разрешении 5K плотность пикселей достигает 218 PPI, поэтому китайское подразделение ASUS использует масштабирование интерфейса на уровне 200%. Это делает изображение более комфортным для восприятия, особенно при работе с текстом.

Одним из ключевых преимуществ 5K по сравнению с 4K является значительно большее количество пикселей – примерно на 78%. Однако это одновременно создаёт существенно более высокую нагрузку на видеокарту.

При разрешении 5120×2880 средний показатель производительности составил 51,39 кадра в секунду, тогда как при снижении разрешения до 3840×2160 результат вырос до 77,40 FPS. Таким образом, переход на 5K привёл к падению производительности примерно на 26 FPS, что эквивалентно снижению на 33,6%. Иными словами, в 5K система обеспечивает около 66% производительности 4K, тогда как режим 4K оказался примерно на 50% более эффективным.

Полученные данные наглядно демонстрируют, что даже флагманская видеокарта NVIDIA с активированным DLSS не всегда способна стабильно обеспечивать 60 FPS в разрешении 5K в современных требовательных играх, особенно при включённой трассировке лучей и максимальных настройках графики.

NVIDIA GeForce RTX 5090 D представляет собой модифицированную версию флагманской видеокарты, предназначенную исключительно для китайского рынка. Ключевые отличия от международной модели заключаются в уменьшенном объёме видеопамяти GDDR7 (с 32 до 24 ГБ) и сокращённой ширине шины памяти (с 512 до 384 бит). При этом игровая производительность обеих версий остаётся практически идентичной.