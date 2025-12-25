Профессиональный компьютерный игрок захламил комнату отеля в Китае

Профессиональный геймер завалил мусором комнату в китайском отеле

По данным телеграм-канала "Подъём", в одном из китайских отелей показали заваленную мусором комнату, где на протяжении двух лет жил профессиональный игрок. За это время гость ни разу не покинул помещение, предпочитая заказывать еду с доставкой. Доступ уборщикам был строго запрещен, из-за чего внутреннее состояние номера оставалось тайной для персонала гостиницы.

Долгосрочная аренда гостиничных номеров в Китае нередко обходится дешевле съема квартиры, что делает подобную практику довольно популярной. Некоторые отели, например, в провинции Чанчунь, специально предлагают номера, оборудованные современными компьютерами и игровыми креслами, для геймеров и стримеров.