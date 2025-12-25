Intel в Аризоне построил фабрику мощнее производств TSMC в США

Производственные мощности Intel в США превосходят мощности TSMC. Завод Intel под названием Fab 52 в Аризоне способен выпускать больше пластин в месяц, чем оба модуля фабрики TSMC Fab 21, и рассчитан на более совершенные техпроцессы.

Фабрика Intel предназначена для производства чипов по технологии 18A (класс 1,8 нм). Она использует транзисторы RibbonFET (GAA) и систему PowerVia. Проектная мощность завода составляет 40 000 пластин в месяц.

На текущий момент на Fab 52 установлено четыре литографических системы ASML Twinscan NXE Low-NA EUV, включая как минимум одну NXE:3800E, способную обрабатывать до 220 пластин в час. Также есть три системы NXE:3600D.

В сравнении с фабрикой TSMC, которая работает на техпроцессах N4/N5, завод Intel может производить чипы с удвоенным объемом выпуска. Однако полная загрузка Fab 52 ожидается только к 2027 году, когда выход годных чипов на технологии 18A достигнет планируемого уровня.