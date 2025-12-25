Психолог связала рост интереса к геймингу с негативной повесткой в СМИ

Россияне все чаще тратят деньги на видеоигры. Причем мужчины совершают покупки гораздо чаще, чем женщины, сообщили аналитики. С чем связана такая тенденция и почему некоторые с головой погружаются в мир видеоигр, разбиралась Москва 24.

Тенденция растет

В России наблюдается устойчивая тенденция к увеличению расходов граждан на видеоигры. Такими данными с РИА Новости поделился один из сервисов для быстрой онлайн-оплаты.

По информации аналитиков, рынок гейминга в России продолжает активно разиваться и спрос на цифровые продукты на протяжении последних лет не перестает расти.

Игровые покупки выросли на треть, а количество оплат по игровым консолям увеличилось более чем в пять раз.

При этом средняя сумма, потраченная на игры с января по ноябрь 2025 года, стала больше на 13% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув 1 800 рублей. Частота платежей, совершаемых одним клиентом, также возросла.

Относительно вопроса возросшей популярности консолей эксперты отмечают, что этот факт отчасти связан с расширением географии доступных для оплаты зарубежных направлений.

Есть и еще одна закономерность: платежная активность имеет гендерные и возрастные различия. Большинство транзакций (91%) совершают мужчины, в то время как количество женщин составляет лишь 9%. Свыше половины всех платежей (56%) осуществляют пользователи в возрасте от 25 до 34 лет. На втором месте находится молодежная категория от 18 до 24 лет, на которую приходится 32% трат.

Ранее председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) назвал видеоигры сомнительным увлечением для взрослых. По его словам, нормальные люди будут придерживаться как спортивных, так и интеллектуальных развлечений, например футбола или шахмат.

Самореализация через игры

Одной из основных причин растущей популярности видеоигр мог стать большой поток негативных новостей в СМИ, рассказала в разговоре с Москвой 24 психолог Ангелина Сурина.

"Важно отметить, что психика не всегда способна выдерживать подобное напряжение, и специалисты часто рекомендуют ограничивать потребление такой информации тем, кто страдает от тревожности или эмоционального истощения", – отметила эксперт.

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса. К ним относятся, например, видеоигры или просмотр юмористического контента. Последний является более здоровым вариантом, позволяя отвлечься и получить положительные эмоции, в то время как игровая зависимость создает иллюзию легкого способа заработать дофамин, предупредила психолог.

Также стоит отметить, что мужчины тратят на игры больше времени и денег: это связано с потребностью в достижении и признании. Если в реальной жизни человек не чувствует себя успешным или значимым, видеоигры предоставляют более доступный способ почувствовать собственную компетентность и ценность. В виртуальном пространстве достижения даются легче, чем в реальности, где для успеха требуется вложение времени, сил, образования и дисциплины.

По словам эксперта, мужчины могут быть более склонны к зависимостям, что связано с особенностями проживания эмоций. Женщины часто проявляют большую осознанность в работе со своими страхами, тогда как мужчины склонны подавлять эмоции, не проговаривая и не проживая их. Это приводит к поиску способов побега от трудностей, и видеоигры становятся одним из них.

При этом игромания перерастает в проблему, когда она начинает разрушать жизнь: приводит к конфликтам, социальной изоляции, пренебрежению бытовыми обязанностями и финансовым вопросам. Если же человек сохраняет баланс между игрой и другими сферами жизни, это можно рассматривать как хобби или способ развлечения, подчеркнула Сурина.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская отметила, что гейминг не является отдыхом в полном смысле.

"Напротив, это изменение характера напряжения, которое иногда даже усиливается, поскольку игровая деятельность может перерастать в зависимость, сходную с наркоманией", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Она добавила, что в этом случае некоторые начинают подменять реальную жизнь иллюзорной средой, которая существует по другим правилам. Но это не приносит расслабления, а зачастую приводит к дополнительному перенапряжению.

Таким образом, психика не отдыхает. Для полноценного расслабления ей необходима смена видов деятельности, предпочтительно без использования гаджетов. Этот отдых подразумевает переоценку опыта и получение ресурсов для формирования новых нейронных связей. Примером такой деятельности нередко выступает спорт. Также смена фокуса в целом помогает расслабить психику и даже прийти к каким-то неожиданным мыслям и выводам.

При этом эксперт также пояснила, почему представительницам прекрасного пола в большей степени необходима живая коммуникация. По ее словам, у мужчин во время игр вырабатывается тестостерон, так как в таком занятии есть элемент победы, помогающий ощущать психологическое признание в виртуальной среде.

В свою очередь, женщины устроены иначе. Для них ключевую роль играет гормон окситоцин, который вырабатывается через объятия, чувство общности, взаимодействие и ощущение причастности, заключила эксперт.