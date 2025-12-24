Как работают слоты аугментаций в Arc Raiders: гайд

В Arc Raiders не обойтись без усилителя: неотъемлемой части экипировки каждого рейдера, выбирающегося на поверхность. Но у некоторых усилителей есть свои особенности — аугментации, которые дают игроку определенные преимущества. Портал gamerant.com рассказал, как они работают.

Некоторые усилители в Arc Raiders дают игроку аугментированные слоты — дополнительное пространство для предметов, где можно хранить специфические ресурсы и расходники. Они позволяют игрокам расширить количество предметов на колесе быстрого выбора снаряжения в рейде. На усилителях 1 уровня дополнительных слотов нет — они доступны только на 2 и 3 уровнях.