Как работают слоты аугментаций в Arc Raiders: гайд
В Arc Raiders не обойтись без усилителя: неотъемлемой части экипировки каждого рейдера, выбирающегося на поверхность. Но у некоторых усилителей есть свои особенности — аугментации, которые дают игроку определенные преимущества. Портал gamerant.com рассказал, как они работают.
Некоторые усилители в Arc Raiders дают игроку аугментированные слоты — дополнительное пространство для предметов, где можно хранить специфические ресурсы и расходники. Они позволяют игрокам расширить количество предметов на колесе быстрого выбора снаряжения в рейде. На усилителях 1 уровня дополнительных слотов нет — они доступны только на 2 и 3 уровнях.
- Мелочь. Добыча 2 (3х). При подборе ценных предметов они автоматически попадут в эти слоты и не займут место в инвентаре.
- Гранаты. Бой 2 (1х) и Бой 3 (2х). Дополнительные слоты для любых метаемых предметов, от дымовых гранат до «Волчьей стаи».
- Инструменты. Стратегия 2 и Добыча 3 (1х), Бой 3 (3х). Дополнительные слоты для инструментов, отмеченных значком гаечного ключа: мин, ловушек, биноклей, баррикад и зиплайнов.
- Лечение. Стратегия 3 (3х). Дополнительные слоты для любых целебных предметов, вроде батарей для щита, бинтов и адреналина.
- Встроенные инструменты. Добыча 3 (бинокль) и Стратегия 3 (батарея для щита). Инструменты, которые нельзя поменять на другие. Биноклем можно пользоваться в любой момент, а батарея на Стратегии 3 перезаряжается 120 секунд.