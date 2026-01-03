Почему 2025 год стал неудачным для Microsoft

2025 год в целом был не самым простым для игровой и IT-индустрий, но для Microsoft он выдался особенно противоречивым. Компания отличилась не только чередой сомнительных решений, но и, фактически, признанием собственного поражения в гонке консолей. Портал PC Gamer рассказал, почему 2025-й стал провальным годом для Microsoft.

Xbox и массовые сокращения

За 2025 год игровое подразделение Microsoft закрыло не одну студию, отменило не один достаточно крупный проект и лишило работы тысячи сотрудников… Хотя до этого потратило пять лет на амбициозную консолидацию одних из крупнейших игровых студий и издателей под эгидой Xbox. Perfect Dark отменена, Everwild тоже, шутер от студии Джона Ромеро чуть не попал под нож — но, по его словам, спасен. Некая ММО от ZeniMax, которая якобы понравилась топ-менеджменту Xbox, включая Фила Спенсера, также прикрыта. Однако это не помешало Спенсеру во внутренней почтовой рассылке заявить, что перспективы развития Xbox выглядят как никогда хорошими.

Прекращение поддержки Windows 10

Системные требования Windows 11 четыре года назад выглядели чрезмерно строгими — настолько, что в интересах Microsoft, возможно, был бы их пересмотр. Но этого не произошло. Любой, кто установит Windows 11 на компьютер, не подходящий по системным требованиям, получит уведомление, что ему не гарантированы стабильные обновления.

Поддержка Windows 10 подошла к концу, хотя, по подсчетам ZDNet, операционной системой пользуются примерно треть компьютеров в мире — или 400 млн пользователей. Причем большая часть этих систем не подлежит обновлению, даже если их владельцы хотели бы. Продленная поддержка патчей — привилегия лишь корпоративных клиентов Microsoft, и она стоит отдельных денег.

Повсеместная интеграция ИИ

В прошлом году Microsoft уже потерпела фиаско на почве ИИ, когда интернет-общественность и специалисты по безопасности указали, что ИИ-функция Recall — настоящий кошмар в плане сохранности частных данных. Но теперь Copilot повсюду, и CEO Microsoft довольно нелепо рассказывает, что ему якобы удобнее почитать нейросетевую транскрипцию подкаста, чем слушать живых людей. Иронично, что глава ИИ-отделения Microsoft не понимает, почему люди не любят ИИ.

Xbox Series X окончательно капитулировала в гонке консолей

Для Xbox Series X, платформы Microsoft текущего поколения, 2025 год тоже выдался максимально провальным. Из-за торговых пошлин цены на консоль подскочили до $650 — на $100 дороже, чем PS5, которая и так обгоняла Xbox по продажам в три раза. Консоли Xbox Series так плохо продавались, что одна из крупнейших розничных сетей США просто перестала пополнять их запасы, а Halo официально выйдет на PlayStation.

Game Pass по-прежнему не прибыльна

Основатель и бывший руководитель Arkane Рафаэль Колантонио назвал Game Pass «неустойчивой моделью, которая причиняет все больший вред индустрии уже 10 лет». А бывшие топ-менеджеры Bethesda и Microsoft, Пит Хайнс и Шэннон Лофтис, сказали, что платформа создает «экосистему, которая не ценит и не награждает» разработчиков, попутно создавая «внутренние противоречия» при разработке first-party проектов.

Покупка Call of Duty не помогла Game Pass достичь цели в 100 млн пользователей — компании по-прежнему не хватает где-то 40 млн. А авторы Black Ops 6, в свою очередь, отчитались о том, что выход игры в Game Pass привел к потере где-то в $300 млн из-за несостоявшихся продаж.

This is an Xbox и неудачная попытка маркетинга

Xbox очевидно занимала низкий старт к запуску собственной портативной консоли, запустив рекламную кампанию This is an Xbox в конце 2024-го. Отныне Xbox — не столько платформа, сколько способ доступа к Game Pass и облачному стримингу. Но ROG Xbox Ally провалилась, что, в сочетании со скепсисом вокруг решений Microsoft, лишь подчеркнуло нерелевантность бренда Xbox.

К тому же, несмотря на огромные ресурсы, которые потенциально можно было потратить на оптимизацию Windows для игр в портативном формате, новенькие портативные Xbox почти по всем фронтам проигрывают Steam Deck. Для контекста, в Microsoft работают 220 000 человек, а в Valve — всего 500.

Бойкот на почве Израиля и Палестины

Пожалуй, самый крупный скандал с участием Microsoft связан с палестино-израильским конфликтом. В январе The Guardian сообщила, что корпорация «углубила отношения с оборонным комплексом Израиля» в форме поставок компьютерной техники и сделки по эксклюзивной техподдержке. Microsoft публично игнорировала эту тему, пока два сотрудника компании не вышли на протест в 50-летний юбилей бренда.

На фоне публичного недовольства Microsoft «провела внутреннее расследование» и, конечно же, не нашла никаких проблем. Такой результат вызвал лишь больше критики в адрес компании, и в сентябре Microsoft закрыла вооруженным силам Израиля доступ к «специфическим облачным хранилищам и ИИ-технологиям» — чтобы убедиться, что «сервисы компании не применяются для массовой слежки за гражданскими лицами».