Nvidia выкупила активы стартапа Groq за $20 млрд

Компания Nvidia договорилась о стратегическом партнерстве со стартапом Groq, специализирующимся на разработке процессоров для ускорения работы нейросетей. В рамках сделки за $20 млрд Nvidia получила лицензию на использование технологий Groq, а также выкупила его ключевые активы, сообщает CNBC.

Согласно условиям сделки, Nvidia получает доступ ко всем разработкам Groq за исключением облачной платформы GroqCloud. Кроме того, в структуру Nvidia перейдут основатель стартапа Джонатан Росс и часть управленческой команды. При этом сама компания Groq продолжит существовать как независимый бизнес — в компании подчеркивают, что речь идет именно о лицензионном соглашении, а не о полном поглощении.

Джонатан Росс ранее занимал руководящие позиции в Google и принимал участие в создании тензорных процессоров TPU. Он основал Groq в 2016 году, а в сентябре 2025 года стартап привлек $750 млн инвестиций при оценке $6,9 млрд.

Сделка стала крупнейшей в истории Nvidia. До этого рекорд принадлежал приобретению израильского разработчика сетевых решений Mellanox в 2019 году почти за $7 млрд.

