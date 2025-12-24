Никита Буянов анонсировал создание сериала по Escape from Tarkov

Battlestate Games ведет переговоры о создании сериала по мотивам шутера Escape from Tarkov. О планах по расширению вселенной проекта рассказал глава студии Никита Буянов в интервью стримеру WELOVEGAMES.

© Газета.Ru

По словам Буянова, инициатива находится в активной стадии обсуждения и воспринимается командой как долгосрочный и масштабный проект. Разработчик отметил, что ранее студия уже экспериментировала с экранизацией игры, выпустив ряд короткометражных фильмов, включая цикл «Хроники Рыжего».

Однако будущий сериал предполагает существенно больший масштаб и более глубокую проработку сюжета. Проект, по словам руководителя Battlestate Games, охватит предысторию событий, происходящих в Таркове, а также развитие истории после них.

Формат распространения сериала и возможные сроки выхода на данный момент не раскрываются. Параллельно студия продолжает работу над так называемым «Тарковом 2.0» — концепцией обновленного подхода к развитию Escape from Tarkov.

Начиная с 2026 года Battlestate Games планирует поэтапно внедрять масштабные изменения, затрагивающие качество контента, визуальную составляющую и взаимодействие с сообществом, сохраняя при этом регулярный выпуск обновлений для текущей версии игры.

Escape from Tarkov — многопользовательская онлайн-игра в жанре extraction-шутера от первого лица с элементами RPG и MMO, разработанная российской компанией Battlestate Games.

