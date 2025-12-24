В EGS проходит раздача игры Bloodstained: Ritual of the Night

В онлайн-магазине Epic Games Store проходит бесплатная раздача игры Bloodstained: Ritual of the Night.

Это метроидвания, которая вышла в 2019 году. Ее разработкой занимался Кодзи Игараси - геймдизайнер, ответственный за Castlevania: Symphony of the Night (1997) - одну из наиболее известных частей классической франшизы Konami.

Сюжетная завязка обозначена следующим образом: "Играйте за Мириам - сироту, чье тело медленно превращается в кристалл из-за алхимического проклятия. Чтобы спасти человечество и саму себя, она должна будет пробиться сквозь замок и победить мага-призывателя Джибеля".

Авторы определяют свою работу как смесь готического хоррора, экшена, платформера и RPG в атмосфере Англии XVIII века.

Акция с возможностью безвозмездно добавить Bloodstained: Ritual of the Night себе в библиотеку продлится до 24 декабря, 19:00 по московскому времени. После ценник вернется к стандартной отметке в 1499 руб.