Мошенники обманывают геймеров, обещая Roblox без VPN

Мошенники обманывают юных петербуржцев, обещая Roblox без VPN
Правоохранители фиксируют всплеск мошеннических атак. Жертвами становятся юные пользователи Roblox. Злоумышленники используют желание детей обойти возможные ограничения, создавая фишинговые сайты под видом сервисов для «игры без VPN», уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
«Злоумышленники создают фейковые страницы, обещая подключение к прокси‑серверам или «игру без VPN». Пользователю предлагают «авторизоваться» через эту страницу – в результате аферисты получают логин и пароль и затем захватывают аккаунт», – говорится в сообщении.
Дети и подростки, стремящиеся быстро получить доступ к игре, часто пренебрегают базовыми правилами цифровой гигиены. Их легко обмануть, пообещав простой способ обхода ограничений. Чтобы не стать жертвой обмана, правоохранители рекомендуют использовать только официальные сайты и приложения, уточняет «Мойка78».
Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова