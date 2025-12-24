Вирусы прятали и распространяли под видом модов и читов для GTA V и Roblox

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупредили о новой волне вредоносных программ, которые распространяются под видом модов, читов и «кряков» для популярных игр.

Прежде всего это касается Grand Theft Auto V и Roblox. Речь идет о стилере Stealka, обнаруженном в ноябре 2025 года.

Вредонос маскируется под игровые модификации и пиратское ПО и распространяется через легитимные площадки вроде GitHub и SourceForge, а также через поддельные сайты.

После запуска, Stealka крадет данные браузеров, включая логины, пароли, cookies и сессионные токены, что позволяет обходить двухфакторную аутентификацию.

Также он нацелен на криптокошельки, менеджеры паролей, почтовые клиенты, мессенджеры и игровые сервисы, включая Steam и Roblox.

Отдельную опасность представляет повторное распространение: взломанные аккаунты используют для публикации «зараженных» модов. Эксперты лаборатории советуют избегать читов и пиратского ПО, не хранить пароли в браузере и использовать антивирусную защиту.