Россияне стали больше тратить на гейминг. В период с января по ноябрь они купили на треть больше новых видеоигр, сообщает РИА Новости со ссылкой на «МТС Оплату».

Заметнее всего при этом выросло число оплат по игровым консолям — за 11 месяцев 2025 года эта цифра увеличилась в пять раз (год к году). Причиной аналитики назвали выход новых зарубежных направлений, доступных для оплаты россиянам.

Средний чек по оплате видеоигр увеличился на 13 процентов — до 1,8 тысячи рублей. В число самых популярных у геймеров игр вошли Genshin Impact и PUBG Mobile.

Основная часть транзакций пришлась на геймеров в возрасте от 25 до 34 лет (56 процентов). На второй строчке разместились зумеры в диапазоне от 18 до 24 лет (32 процента платежей).

Ранее стало известно о появлении в продаже обновленной PlayStation 5 Pro. Продажи новой ревизии флагманской приставки компания Sony открыла в начале октября. Одними из первых ее обнаружили во французском Amazon, а также в онлайн-магазинах Испании и Бельгии. Уточнялось, что PS5 Pro сохранила дизайн оригинальной модели.