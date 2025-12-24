Авторы 007 First Light отложили выход игры

Компания IO Interactive объявила, что релиз игры 007 First Light переносится с 26 марта на 27 мая 2026 года.

Причиной называется необходимость в большем количестве времени на финишную полировку ключевых геймплейных механик.

Также разработчики, ранее наиболее известные по серии Hitman, сообщили, что интерактивная адаптация приключений Джеймса Бонда станет для команды самым масштабным проектом.

В игре, напомним, будут раскрыты юные годы знаменитого шпиона и его первые задания на службе в МИ-6.

Внешность и голос игровой версии агента с двумя нулями предоставил актер Патрик Гибсон - звезда приквела "Декстера".

Целевыми платформами называются ПК и актуальные консоли.