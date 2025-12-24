Nvidia выпустила hotfix-драйвер GeForce для исправления проблем с изображением

Nvidia выпустила патч GeForce Hotfix Display Driver 591.67 для устранения ряда выявленных проблем, связанных с отображением изображения и работой панели управления Nvidia. Об этом сообщает 3DNews.

В компании пояснили, что часть пользователей сталкивалась с артефактами в режиме SDR-режима: на цветовых градиентах — в том числе в небе, тенях и элементах интерфейса — могли появляться заметные полосы вместо плавных переходов. Hotfix 591.67 должен исправить ситуацию.

Кроме того, обновление устраняет сбой в работе параметра «Цветовая интенсивность» в панели управления Nvidia, из-за которого насыщенность цветов могла непоследовательно меняться на рабочем столе и в приложениях. Также была исправлена ошибка, не позволявшая отключить отображение значка панели управления в системном трее.

В Nvidia подчеркнули, что Hotfix-обновления не являются полноценными WHQL-релизами и фактически представляют собой тестовые версии драйверов. Их установка рекомендуется только пользователям, столкнувшимся с перечисленными проблемами.

Остальным компания советует дождаться официального WHQL-обновления. Сроки его выхода пока не раскрываются. Не исключено, что версия 591.67 станет последним обновлением драйверов GeForce в текущем году.

