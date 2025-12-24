Hades II возглавила рейтинг лучших игр 2025 года по версии OpenCritic

Агрегатор рецензий OpenCritic опубликовал рейтинг лучших игр 2025 года, сформированный на основе средних оценок профильных изданий. Лидером списка стала Hades II, получившая 95 баллов из 100 и возглавившая итоговый топ по версии критиков.

Второе и третье места заняли The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в версии для Nintendo Switch 2 и Clair Obscur: Expedition 33 с результатами 94 и 92 балла соответственно. Таким образом, в тройке лидеров оказались проекты разных жанров и платформ, включая крупные консольные релизы и инди-игры.

Одновременно с основным рейтингом OpenCritic представил «Зал славы 2025 года» — подборку из 12 лучших игр года без учета ремастеров, портов и дополнений. В этом списке Expedition 33 поднялась на вторую позицию, тогда как третье место заняла The Seance of Blake Manor. Первую строчку в «Зале славы» сохранила Hades II.

Ознакомиться с полным списком лучших игр можно в рейтинге на сайте OpenCritic, где также предусмотрены фильмы с платформой, годом выхода и жанром игр.

