Для Cronos: The New Dawn выпустили трейлер о новом режиме сложности

Студия Bloober Team объявила, что их игра Cronos: The New Dawn получит легкий режим сложности.

К анонсу сняли специальный трейлер.

В ролике саркастично, с проломом четвертой стены показывается, как геймеры жалуются на хардкорность проекта.

Релиз боевика про темпоральные путешествия состоялся в начале прошедшей осени, критики и аудитория хвалили сюжет, но высказывали недовольства по поводу исполнения геймплейных элементов.

Авторы заявили, что услышали претензии и работают над созданием режима, в котором можно будет углубиться в историю без постоянного страха к откату на чекпоинт.

Нововведение получило название Temporal Diver, его добавят в игру с последующим апдейтом, запланированным на начало следующего года.