2025 год в игровой индустрии: самые продаваемые и обсуждаемые игры года

2025 год был непростым для игровой индустрии — но она все равно показала рост по многим сферам. Портал gamesindustry.biz собрал статистику по индустрии за год — рассказываем главное из материала.

Доли на глобальном рынке

Распределение секторов на рынке по-прежнему неизменное. 50% глобального оборота игровой индустрии приходятся на мобильные игры ($108 млрд). Оставшуюся половину делят между собой консольные ($45 млрд) и компьютерные ($43 млрд) — 27% и 23% соответственно. Каждый из трех рынков показал рост по сравнению с прошлым годом; у консолей он самый незначительный (4,2%), а вот сегмент ПК-игр, неожиданно, показал прирост аж на 10,4%.

Самые продаваемые игры в США, Великобритании и Японии

На первом месте в США расположилась Battlefield 6 — хит ЕА показал впечатляющий результат, несмотря на скепсис со стороны игроков и слухи о проблемах с разработкой. На втором месте — NBA 2k26, а замыкает тройку лидеров Monster Hunter Wild. Black Ops 7, по иронии, расположилась на седьмом месте; игре не помешала жесткая критика со стороны журналистов и обычных пользователей. А вот на 10-м месте — Ghost of Yotei, единственный проект Sony, прорвавшийся в топ-10.

В Великобритании и Японии на первом месте по продажам Mario Kart World, хотя в США она не вошла даже в топ-10. Предсказуемо, большая часть японских продаж приходится на проекты Nintendo. Игр от других студий в списке всего две: Monster Hunter Wilds на третьем месте и Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake — на девятом.

Мобильный рынок

На мобильном рынке среди издателей лидирует Tencent, причем и по обороту, и по количеству загрузок. Первым по прибыльности регионом является США, Китай и Япония — на втором и третьем месте соответственно. При этом первой страной по количеству загрузок стала Индия; Штаты на второй позиции, а на пятую выбралась Россия.

Что касается непосредственно игр, самым прибыльным мобильным проектом 2025 года стала Last War: Survival ($2,12 млрд). Примечательно, что западные Monopoly Go и Candy Crush Saga держатся посередине топа, на пятом и шестом местах соответственно ($1,28 и $1,02 млрд). Но первой игрой по количеству загрузок стала нашумевшая Roblox — ее скачали 288 млн раз.

Обсуждаемость в Интернете

Предсказуемо, самой обсуждаемой игрой года стала GTA 6 — о ней опубликовали почти 27 000 материалов, на 112% больше, чем в прошлом году. Не трудно догадаться, почему: Rockstar впервые заговорила о проекте открыто, и наконец анонсировала окно релиза. Battlefield 6 идет сразу следом, но она и вовсе показала стратосферный рост интереса публики — аж на 21 781%. Clair Obscur: Expedition 33, пожалуй, самый высоко оцененный независимый проект 2025 года, заняла седьмое место. А вот с Hollow Knight: Silksong, которая до недавнего времени была самой ожидаемой игрой последних пяти лет, получилось забавно — она добралась лишь до предпоследней, 14-й, строчки рейтинга. На последнем месте — Cyberpunk 2077.

Из компаний чаще всего говорили о Nintendo, Xbox, PlayStation и Microsoft. В целом, многие издатели и студии в списке сдали позиции относительно прошлого года. Наибольшее падение — у Square Enix, которую освещали на 31,78% меньше, чем раньше. А Valve заняла предпоследнюю строчку, несмотря на анонс новой линейки железа и вновь разгоревшиеся слухи о Half-Life 3.