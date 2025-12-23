Valve уберет кейсы из Counter-Strike 2 в 2026 году

Датамайнер Thour сообщил, что Valve намерена полностью отказаться от системы кейсов в Counter-Strike 2 уже в 2026 году.

На смену привычным контейнерам придут «Терминалы», которые появились в шутере осенью 2025 года. С их помощью игроки смогут напрямую выбирать и приобретать конкретные облики для оружия.

Основной причиной потенциальных изменений инсайдер называет ужесточение законодательства в странах Европейского союза. Европейские регуляторы всё чаще приравнивают механику лутбоксов к азартным играм, что накладывает на издателей серьёзные ограничения.

Косвенным подтверждением смены курса Valve могут служить недавние события: 20 декабря разработчики убрали возможность получения редких кейсов в еженедельных наградах. Это решение моментально привело к резкому росту цен на старые контейнеры, включая «Оружейный кейс» и кейс операции «Браво», на Торговой площадке Steam.