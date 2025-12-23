Геймер получил бан на 97 лет в онлайн-игре «Зазеркалье»

Россиянин получил бан на 97 лет в онлайн-игре «Зазеркалье» после того, как в течение почти года преследовал модераторов и разработчиков игры из-за того, что ему не понравился купленный в игре скин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

Отмечается, что 35-летний житель Иркутской области по имени Владимир был недоволен внутриигровым предметом стоимостью 5 тыс. руб., который «выпал» ему из кейса («сундучка»). После отказа модераторов заменить предмет Владимир начал направлять угрозы, обвиняя компанию в мошенничестве. Длительное давление привело к решению заблокировать аккаунт на 97 лет, что фактически приравнивается к пожизненной блокировке.

По словам Владимира, за все время он вложил в «Зазеркалье» около 150 тыс. руб.

После блокировки игрок пытался воздействовать на сотрудников через социальные сети и прямые звонки, требуя отмены блокировки и возврата средств. Только после угроз обратиться в правоохранительные органы Владимир прекратил активность и записал видео с извинениями. Разработчики восстановили доступ к игре, однако с пожизненным ограничением на использование игрового чата.

