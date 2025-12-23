Бывший разработчик GTA 6 сомневается, что игру снова переносут
Майк Йорк, бывший аниматор GTA V и GTA Online, сомневается в том, что Rockstar Games осмелится ещё раз перенести Grand Theft Auto VI. Несмотря на присущий студии перфекционизм, такое решение будет стоить ей куда дороже, нежели выпуск «неотполированного» продукта.
«В случае очередного переноса ажиотаж просто утихнет. Посмотрите, что происходит сейчас. Никто не ищет информацию по GTA 6, потому что свежих новостей нет. Обсуждать нечего. И если ситуация затянется, то вызовет лишь разражение», — отметил Йорк.
Текущей датой релиза криминального боевика на PS5 и Xbox Series значится 19 ноября 2026 года. Глава Take-Two Штраус Зельник убеждён, что новых переносов не предвидится.
