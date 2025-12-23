Насколько велика разница между RX 580 и GTX 1660 Super в играх

В одном из выпусков на YouTube-канале GAMING BENCH показали, чего ожидать в Full HD от видеокарт RX 580 и GTX 1660 Super.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал матплату GIGABYTE Z790 Gaming X AX DDR5, процессор Intel Core i5 12400f, оперативную память G. SKILL Trident Z5 2x16GB DDR5 6000mhz, видеокарту MSI GTX 1660 Super 6GB GDDR6/Sapphire Nitro RX 580 8GB GDDR5, SSD Samsung 500GB, корпус Thermaltake n26, операционную систему Windows 10 - Version 22H2, накопитель XPG S40G 512GB RGB M.2, блок питания XPG Pylon 650w 80 Plus Bronze.

Battlefield 6 шла с пресетом High. Средняя частота кадров в этой игре составляла 42 к/с (RX 580) и 53 к/с (GTX 1660 Super).

Mafia The Old Country запускалась на настройках графики Custom. Средний FPS равнялся здесь 22 к/с (RX 580) и 29 к/с (GXT 1660 Super).

В игре Silent Hill f с графикой Custom средняя производительность находилась на уровне 20 к/с (RX 580) и 24 к/с (1660 Super).

Игра The Last Of Us Part 2 тестировалась с пресетом Custom. В среднем здесь частота кадров равнялась 34 к/с (RX 580) и 42 к/с (1660 Super).

Clair Obscur Expedition 33 шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в игре составляла 25 к/с (RX 580) и 33 к/с (1660 Super).

© GAMING BENCH

Kingdom Come Deliverance 2 запускалась с ультра-графикой. Средняя производительность здесь была в районе 22 к/с (RX 580) и 31 к/с (GTX 1660 Super).

Игра Cyberpunk 2077 шла с пресетом Custom. Средний FPS составлял в ней 32 к/с (RX 580) и 44 к/с (GTX 1660 Super).

В игре ARC Raiders с пресетом High средняя частота кадров находилась на уровне 39 к/с (RX 580) и 53 к/с (GTX 1660 Super).

Silent Hill 2 Remake тестировалась с графикой Custom. В среднем здесь удалось получить 32 к/с (RX 580) и 34 к/с (1660 Super).

Where Winds Meet запускалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров здесь равнялась 22 к/с (RX 580) и 49 к/с (1660 Super).

Вывод

В среднем во всех играх 1660 Super была быстрее RX 580 на 34% (39 к/с и 29 к/с соответственно).