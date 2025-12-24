Одобрена сделка по продаже Electronic Arts Саудовской Аравии за $55 млрд

Акционеры транснациональной корпорации Electronic Arts, базирующейся в Калифорнии, одобрили продажу компании за 55 миллиардов долларов в рамках сделки с Суверенным фондом Саудовской Аравии.

© Российская Газета

В портфолио у EA известные на весь мир игровые бренды, среди которых Battlefield, The Sims, Apex Legends, Need for Speed и богатая подборка сверхпопулярных спортивных симуляторов - Madden NFL, NBA Live, NHL, EA Sports UFC и, конечно же, сверхприбыльный футбол EA Sports FC, ранее выходивший под эгидой FIFA.

Дальше дело за регуляторами, которые проверят сделку в антимонопольных аспектах.

Ранее руководители EA сообщали, что приобретение компании позволит разработчикам трудиться без оглядки на цифры квартальных отчетов для совета инвесторов.

Интерес Саудовской Аравии к игровой индустрии в плане инвестиций уже формируется в устойчивую тенденцию. Из недавних примеров можно вспомнить о дополнении Assassin's Creed Mirage, события которого вдохновлены исторической долиной Аль-Ула.