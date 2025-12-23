MSI выпустила готовый ПК Infinite E1 со встроенным процессором Intel Core i5

MSI представила готовый настольный ПК Infinite E1, ориентированный на максимально доступную цену и использование компонентов прошлых поколений.

© Ferra.ru

Новинка построена на платформе LGA 1700 и использует память DDR4, что сегодня становится все более редким для новых систем. Но также такой подход позволяет снизить итоговую стоимость.

В основе ПК лежит встроенный-процессор Intel Core i5-13400EF с 10 ядрами и 16 потоками. Его базовые частоты ниже, чем у обычного i5-13400F. Сам формат таких CPU чаще встречается в корпоративных и промышленных решениях, чем в потребительских десктопах. В качестве чипсета используется H610.

© JD

Конфигурация включает 16 ГБ DDR4-3200, SSD на 512 ГБ и видеокарту RTX 3050, рассчитанную на игры в 1080p. Также заявлены блок питания на 500 Вт, воздушный кулер с четырьмя тепловыми трубками, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Цена Infinite E1 в Китае составляет около $730. Появление модели за пределами локального рынка пока маловероятно.