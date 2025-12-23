Biwin выпустит набор DDR5-памяти на 192 ГБ на фоне мирового дефицита RAM

Biwin анонсировала выпуск набора оперативной памяти DDR5 объемом 192 ГБ. И это на фоне продолжающегося мирового дефицита RAM.

Речь идет о комплекте Black Opal OC Lab Gold Edition, который состоит из четырех модулей по 48 ГБ и работает на частоте DDR5-6000 с таймингами CL28.

Производитель подчеркивает, что память оптимизирована под платформы AMD и прошла валидацию с материнскими платами Asus, Gigabyte и MSI.

Цена и сроки появления в продаже пока не раскрываются. А ведь именно стоимость остается главным вопросом на фоне резкого роста цен на оперативную память.

Формат 48 ГБ на модуль по-прежнему остается нишевым и ориентирован скорее на энтузиастов, рабочие станции и создателей контента, чем на массовый рынок.

На том же анонсе Biwin показала и другие продукты, включая SSD PCIe 5.0 со скоростью до 14 ГБ/с, однако именно 192-гигабайтный комплект DDR5 выглядит наиболее показательно.