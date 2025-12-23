Создание российского аналога Call of Duty предложили прописать в нацпроекте

Аудиторию в видеоиграх интересует качество продукта, идеология является надстройкой, которую важно органично выстроить, сказал в эфире НСН эксперт по видеоигровой индустрии Ярослав Мешалкин.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ранее предложил разработать аналог игры Call of Duty — отечественный шутер «ААА»-класса с протагонистом-русским военным или сотрудником спецслужб и «антагонистами и мишенями — представителями недружественных стран (Украины, Великобритании, США, Франции и других)». Мешалкин отметил, что для создания качественной российской игры потребуется крупное финансирование.

«Возможностей в плане таланта и навыков у наших разработчиков хватит, если обеспечить их должным финансированием. Но в моем понимании это возможно только при масштабной поддержке со стороны государства — чуть ли не на уровне нацпроекта — либо нескольких заинтересованных корпораций. Что касается аудитории, то у нее всегда есть запрос только на одно: качественный продукт, в который интересно играть. Все остальное — идеология и так далее — это надстройка, заказчиком которой выступает точно не аудитория. И органично сделать эту надстройку довольно сложно, это требует недюжинного таланта и участия специалистов по коммуникациям высокого уровня. Потому что без этих составляющих мы рискуем получить никому не интересный продукт, сделанный для галочки, а не для конечного пользователя. Мягкая сила в играх должна быть именно мягкой, а не бить в лоб. И, повторюсь, на первом месте всегда будет качество продукта, его играбельность», — сказал собеседник НСН.

В свою очередь, кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методическому сопровождению спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района Елена Скаржинская поблагодарила Михаил Делягин за то, что он обратил внимание на тему создания и продвижения отечественного шутера.

«Большое спасибо депутату, что он этим озадачился. К этой теме на протяжении последних лет неоднократно депутаты Госдумы с той или иной стороны подходят. Здесь конкретное предложение не только отечественной игры, а именно шутера с соответствующим контекстом. Отечественные шутеры есть. Есть компании, которые их создают. Однако помимо разработки нужны деньги и на маркетинг. Помимо классических видеоигр нам нужны игровые метавселенные, разноуровневые открытые миры. Это надо понимать и работать в этом направлении. Нужны законодательные акты не только для разработки, но и для распространения, продвижения отечественных видеоигр в том числе за рубежом. То есть нужны еще деньги на разработку каналов дистрибуции», — отметила эксперт.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал НСН, что на разработку отечественного Roblox потребуются миллиарды рублей и не один год, поэтому условно «завтра» замена платформе не появится.