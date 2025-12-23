В PS Store стартовала новогодняя распродажа со скидками на игры

В PlayStation Store стартовала традиционная новогодняя распродажа. Акция с предложениями для PlayStation 4 и PlayStation 5 продлится до 22 января.

Снижение цен затронуло тысячи позиций, включая крупные релизы 2025 года, такие как Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops 7, Death Stranding 2: On the Beach и Silent Hill f.

Самые интересные предложения:

  • Battlefield 6 — 3499 рупий (около 3000 рублей);
  • Call of Duty: Black Ops 7 — 4199 рупий (около 3600 рублей);
  • Dying Light: The Beast — 3199 рупий (около 2800 рублей);
  • ARC Raiders — 1729 рупий (около 1500 рублей);
  • Clair Obscur: Expedition 33 — 2399 рупий (около 2100 рублей);
  • Assassin’s Creed Shadows — 2799 рупий (около 2400 рублей);
  • Cyberpunk 2077 — 1349 рупий (около 1100 рублей).