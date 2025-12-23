Названы самые популярные киберспортивные команды 2025 года

Аналитический сервис Esports Charts опубликовал итоговый рейтинг самых просматриваемых киберспортивных команд мира за 2025 год. Статистика учитывает суммарное количество часов просмотра матчей на всех стриминговых платформах, за исключением китайских сервисов.

© Чемпионат.com

Лидером списка четвёртый год подряд стал южнокорейский состав T1 по League of Legends. Команда набрала более 196 млн часов просмотра, опередив ближайшего преследователя, Gen.G, почти на 65%. Третью и четвёртую строчки заняли представители мобильной дисциплины Mobile Legends: Bang Bang — индонезийские клубы ONIC Esports и RRQ Hoshi.

Лучшей командой в дисциплине Counter-Strike 2 стала Team Vitality, расположившаяся на пятом месте общего зачёта (90,3 млн часов). Французская организация провела успешный сезон, выиграв два мэйджора подряд. Также в десятку лучших вошли ещё три состава по CS 2: Team Spirit, MOUZ и Team Falcons.

Топ-10 самых популярных команд 2025 года