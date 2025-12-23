Клиент Steam потерял совместимость с 32-битными версиями Windows

Компания Valve объявила о завершении перехода клиента Steam на 64-битную архитектуру. С 1 января 2026 года сервис прекратит поддержку 32-битных версий Windows, что сделает невозможным его запуск на таких системах (они составляют примерно 0,01% от общей базы пользователей Steam). На Windows 10 и 11 теперь автоматически используется 64-битная версия клиента.

Обновление также включает ряд улучшений. В игровых функциях исправлены ошибки записи видео для владельцев видеокарт GeForce RTX 50 серии. В социальных разделах появилась возможность быстро пожаловаться на оскорбительные сообщения в групповых чатах с одновременной блокировкой отправителя.

Значительно доработана система поддержки контроллеров. Добавлена нативная поддержка геймпадов Nintendo Switch 2, подключаемых по USB, и адаптеров GameCube. Усовершенствованы режимы работы гироскопа, улучшена тактильная отдача и исправлены проблемы, связанные с настройкой элитных контроллеров, таких как DualSense Edge и Xbox Elite.

Кроме того, устранены ошибки, вызывавшие сбои внутриигровых покупок в режиме Big Picture и проблемы с курсором при использовании Steam Link.

