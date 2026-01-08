Rockstar против профсоюзов и закрытие Monolith: сокращения в игровой индустрии за 2025 год

2025 год был не самым благоприятным для игровой индустрии. Хотя статистика показывает, что ситуация с массовыми увольнениями значительно улучшилась, это не помогло многим студиям избежать сокращений и горьких потерь. Портал gamesindustry.biz рассказал о том, что произошло в геймдеве за прошедший год.

© Steam

Амир Сатват, директор по развитию бизнеса Tencent Games, параллельно работе ведет популярный ресурс, который помогает людям в игровой индустрии находить работу. В последние годы он также начал отслеживать и предсказывать цифры увольнений, включая те, о которых не объявляется публично.

На данный момент по подсчетам Сатвата в 2025 году в игровой индустрии произошло 9 175 сокращений — для сравнения, в начале года он предсказывал 9 769. Гораздо меньше, чем 15 631 за 2024 год, но выше, чем 8 500 в 2022-м, когда начался нынешний кризис игровой индустрии.

По оценке Сатвата, в 2026 году произойдет еще 7 500 сокращений, что показывает медленное восстановление индустрии. Но, по его мнению, доля открытых вакансий в Северной Америке и Западной Европе продолжит уменьшаться.

По данным опроса, опубликованного в октябре 2025-го, 26% европейских профессионалов игровой индустрии потеряли работу за прошедший год, а медианная зарплата сильно упала по сравнению с 2024-м. Оклад программистов, особенно тех, что работают на Unity, снизился почти наполовину, в основном из-за того, что открытых вакансий практически нигде нет.

Тем не менее, Сатват считает, что количество доступных позиций в геймдеве вырастет в Латинской Америке, Восточной Европе и Азии. На эти рынки поступают крупные инвестиции, что, по мнению многих специалистов, свидетельствует о географическом сдвиге индустрии. Если раньше в профессиональных кругах обсуждались инновации, креативность и коммерческие успехи Америки, Канады, Германии или Финляндии, то теперь чаще говорят о Китае, Турции, Израиле и Вьетнаме.

При этом на 2025 год пришлось много закрытий состоявшихся студий, включая достаточно крупные, такие как Monolith Studio. Ballistic Moon, британский разработчик ремейка Until Dawn, «по сути закрыт» после сокращения всех сотрудников. Splash Damage также начала консультации по поводу сокращения штата, затрагивающие весь коллектив. Массовые сокращения также прошли в Hi-Rez Studios (Smite), Crytek (Crysis), People Can Fly (Bulletstorm), Jagex (Runescape), Starbreeze (Payday) и Heart Machine (Hyper Light Drifter).

Если говорить исключительно о больших компаниях, то Tencent Games провела ряд сокращений и перераспределения ресурсов среди своих европейских студий. Sumo Group в феврале объявила, что полностью переходит на поддержку партнерских компаний, продав издательство Secret Mode. А The Chinese Room, авторы Still Wakes the Deep и Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, провели сокращения, прежде чем объявить о возвращении в статус независимой студии. В октябре Funcom, известная по Dune: Awakening, также объявила о реструктуризации и вынужденным увольнениям.

Другой азиатский гигант, NetEase, подтвердил, что американская студия, работающая на поддержку Marvel Rivals, тоже подвергнется сокращениям — причем эта информация появилась всего за пару часов до торжественного анонса, что игра набрала 40 млн пользователей.

Не избежала сокращений и Microsoft. После относительно маленького раунда в январе корпорация объявила, что сократит штат на 3% в мае. Но самая крупная волна пришлась на июль: она могла затронуть до 9 000 человек, или примерно 4% от всего штата Microsoft. От этого пострадали King, Blizzard, Turn 10, Raven Software, ZeniMax Online Studios и The Initiative — студия, работавшая над перезагрузкой Perfect Dark, закрылась полностью.

Sony, соперница Microsoft по консольному рынку, также реструктурировала штат. Сокращениям подверглись студии поддержки Visual Arts и PS Studios Malaysia, а также Bend Studio — создательница Days Gone.

Crystal Dynamics, принадлежащая Embracer Group, сокращала сотрудников в марте, августе и в ноябре, прямо перед анонсом Tomb Raider: Catalyst на церемонии The Game Awards в декабре. Помимо этого, Eidos Montreal, также входящая в группу компаний, по слухам сократила часть штата.

В феврале Warner Bros. Games объявила о закрытии Monolith Productions, Player First Games и Warner Bros San Diego, а также об отмене давно анонсированной игры про Чудо-женщину. Monolith работала на протяжении более 30 лет и стояла за множеством культовых игр, таких как No One Lives Forever, FEAR и Middle-Earth: Shadow of Mordor. А Player First Games — разработчик нашумевшего файтинга MultiVersus; студия была куплена Warner Bros в июле 2024-го, но уже в январе 2025 года проект отменили.

Electronic Arts провела ряд сокращений в Respawn, студии, разработавшей Apex Legends и серию Star Wars: Jedi; команде пришлось отменить два проекта, находившихся «на ранней стадии инкубации» и уволить 100 сотрудников. В тот же день EA объявила еще о потере еще 200 человек и приостановке работы над серией World Rally Championship, что вылилось в сокращения в Codemasters.

Но самым скандальным событием года, пожалуй, была волна увольнений в Take-Two Interactive. Профсоюз независимых работников Великобритании обвинил Rockstar Games в подрыве профсоюза после того, как студия уволила 31 сотрудника, которые, по слухам, пытались сформировать союз. Решение привело к протестам у офисов Rockstar и коллективному письму, осудившему сокращения в Rockstar North — его подписали 220 сотрудников. Rockstar же опровергла обвинения, заявив, что причиной увольнений была утечка конфиденциальной информации. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что это «очень тревожный случай» и пообещал, что он будет расследован кабинетом министров.