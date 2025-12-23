«Рыдал в конце»: Хидео Кодзима в восторге от мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о своих впечатлениях от просмотра мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов». Создатель Death Stranding и Metal Gear остался в полном восторге от одного из самых популярных проектов 2025 года, хотя изначально ничего от него не ждал.

Хидео Кодзима в восторге от «Кей-поп-охотницы на демонов»
Кодзима признался, что включил ленту абсолютно случайно, однако не смог оторваться от просмотра до самого конца.

Я случайно начал смотреть «Кей-поп-охотницы на демонов», мультфильм меня затянул, а в конце я просто рыдал. Это было так здорово.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на Netflix 20 июня и стал самым просматриваемым фильмом в истории онлайн-кинотеатра — более 300 млн просмотров за три месяца. Сюжет ленты рассказывает об участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Сейчас Sony Pictures уже работает над продолжением.