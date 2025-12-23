Хидео Кодзима в восторге от «Кей-поп-охотницы на демонов»

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о своих впечатлениях от просмотра мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов». Создатель Death Stranding и Metal Gear остался в полном восторге от одного из самых популярных проектов 2025 года, хотя изначально ничего от него не ждал.

Кодзима признался, что включил ленту абсолютно случайно, однако не смог оторваться от просмотра до самого конца.

Я случайно начал смотреть «Кей-поп-охотницы на демонов», мультфильм меня затянул, а в конце я просто рыдал. Это было так здорово.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на Netflix 20 июня и стал самым просматриваемым фильмом в истории онлайн-кинотеатра — более 300 млн просмотров за три месяца. Сюжет ленты рассказывает об участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Сейчас Sony Pictures уже работает над продолжением.