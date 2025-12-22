5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Mon Bazou

Mon Bazou — автомобильный симулятор жизни, собравший достаточно большую фанбазу за период раннего доступа. Проект добрался до полноценного релиза, и поклонникам машин определенно стоит на него взглянуть: несмотря на архаичную графику, симуляция механизмов автомобилей проработана глубоко. Игра не зря получила свыше 10 000 положительных отзывов в Steam.

© Steam

Swordhaven: Iron Conspiracy

Авторы Atom RPG решили попробовать себя в жанре фэнтези. Swordhaven: Iron Conspiracy провела в раннем доступе год, и теперь вышла в версию 1.0. Игра сильно вдохновлена старыми CRPG эпохи Infinity Engine, вроде Baldur’s Gate и Planescape: Torment — разработчики не скрывают, откуда почерпнули идеи. К тому же, Swordhaven поддерживает и бои в реальном времени, и пошаговые сражения.

© Steam

Bottle Can Float

Игра с говорящим названием. Bottle Can Float предлагает опустить в речку бутылку, пустую банку или бумажную лодочку, и посмотреть, где они окажутся. Игрок может либо не делать совсем ничего, либо незначительно влиять на течение реки, чтобы поменять направление своего «корабля». По пути река проходит через различные идиллические пейзажи, от городов до долин и лесов — игрок может лишь наслаждаться видами и отдыхать душой.

© Steam

BioMenace Remastered

Переиздание классического платформера Apogee, который следовал модели первой Duke Nukem и ее сиквела. Оригинальная BioMenace была довольно сложной, но в состав ремастера вошел облегченный режим сложности, а также другие полезные quality-of-life функции, вроде возможности сохраняться посреди уровней и поддержка современных контроллеров. Помимо этого, фанаты оригинала смогут попробовать совершенно новый эпизод, состоящий из более 15 уровней.

© Steam

Execute

Обычно idle-игры посвящены, например, производству печенья, добыче ресурсов или каким-нибудь другим милым делам. Но в Execute задача игрока — буквально казнить весь мир, постепенно продвигаясь от менее эффективных способов смертной казни к другим. Тем, кому надоела удушающая приторность большинства прочих idle-игр, Execute может показаться глотком свежего воздуха.